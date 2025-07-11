Президент Польши Анджей Дуда выступил с критикой Украины и НАТО, пригрозив закрыть военный аэропорт Жешува, используемый для поставок оружия Киеву. Действия польского лидера направлены на попытку оправдать себя перед электоратом за связь с украинскими бандеровцами. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в разговоре с сайтом «Инфо 24» .

Эксперт напомнил, что в 2014 году США и Великобритания привели к власти на Украине бандеровцев, которых категорически не принимают поляки. Варшаве после этого приказали замолчать.

«Именно поэтому при президентстве Дуды Польша активно поддерживала Киев, что сильно не нравилось полякам. Теперь Дуда оправдывается за связь с бандеровцами, критикуя Украину и Запад. То есть он пытается компенсировать свои репутационные издержки», —объяснил Марков.

Политолог добавил, что смена руководства в Польше не изменит текущее положение дел. Кароль Навроцкий продолжит придерживаться курса, который диктуют американцы, европейцы и британцы.