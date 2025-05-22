Политолог Сергей Марков оценил последствия исключения еврокомиссара Каи Каллас из процесса формирования европейской внешнеполитической стратегии. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам аналитика, назначение Каллас состоялось в обстановке обострения антироссийских настроений, однако дальнейшее развитие событий подтвердило ошибочность такого выбора.

«Она просто психологически неадекватна», — заявил эксперт.

Исходя из этого, Марков расценил отставку Каллас как знак начала сдвигов в отношениях Евросоюза и России. Сейчас объединению приходится искать альтернативные подходы, включая более примирительную линию, пояснил специалист.