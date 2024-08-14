Политолог Марков: ФРГ не может назвать прямо, кто совершил подрыв на Северных потоках

Основатель и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщение о том, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу из Украины, якобы причастного к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Марков считает, что к совершению теракта причастны спецслужбы США, однако ФРГ, по его словам, не может прямо назвать виновника.

«ФРГ не обладает суверенитетом в этих вопросах, поэтому не может назвать прямо, кто совершил этот теракт», — сказал политолог.

Марков высказал мнение, что американские спецструктуры дали установку европейцам на фальсификацию итогов следствия.