Политолог Маркелов заявил, что пока у США отсутствуют легальные основания для включения Гренландии в состав государства

По его мнению, Вашингтон заинтересован в острове исключительно как плацдарме для эффективного участия в освоении ресурсов Арктики. В настоящее время у США отсутствуют легальные основания для включения территории в состав государства, однако функционально остров важен именно как ключ к доступу в регион.

Ранее республиканец Рэнди Файн предложил законопроект о включении Гренландии в состав США, мотивируя это необходимостью защиты северных рубежей от возможных угроз со стороны конкурентов, таких как Россия и Китай. Данный документ стал очередным свидетельством растущего интереса Америки к участию в освоении богатств Арктики.