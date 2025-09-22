Политолог Маркелов заявил, что для Трампа главное — громкий заголовок, а не решение проблемы

Политолог Сергей Маркелов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» о стиле руководства президента США Дональда Трампа подчеркнул, что американский лидер больше сосредоточен на создании ярких заголовков, нежели на поиске реальных решений проблем.

Как отметил специалист, Трамп отлично привлекает внимание общественности своими резкими высказываниями и смелыми инициативами, однако зачастую забывает довести начатое дело до завершения.

«Эта политическая особенность Трампа, она не плохая и не хорошая, просто он президент заголовков, Трамп президент хотелок — это когда 100 заявлений, и дай бог, он о них потом вспомнит»», — подчеркнул Маркелов.