Политолог Маркелов указал на «перезагрузку» отношений США и ЕС

Политолог Сергей Маркелов обозначил изменения в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом, охарактеризовав их как процесс «перезагрузки». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Как пояснил специалист, американская сторона больше не намерена единолично отвечать за происходящее внутри Евросоюза.

«Раньше Европа исторически после Второй мировой войны очень комфортно устроилась, делали, что хотели, а всю безопасность брал на себя американский зонтик», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня ситуация изменилась: США перестали автоматически брать на себя роль гаранта европейской экономики и военной защиты.