Политолог Маркелов указал на «перезагрузку» отношений США и ЕС
Политолог Сергей Маркелов обозначил изменения в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом, охарактеризовав их как процесс «перезагрузки». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Как пояснил специалист, американская сторона больше не намерена единолично отвечать за происходящее внутри Евросоюза.
«Раньше Европа исторически после Второй мировой войны очень комфортно устроилась, делали, что хотели, а всю безопасность брал на себя американский зонтик», — отметил эксперт.
По его словам, сегодня ситуация изменилась: США перестали автоматически брать на себя роль гаранта европейской экономики и военной защиты.