Политолог Маркелов указал на имиджевый характер новых договоренностей Зеленского и Макрона
Политолог Сергей Маркелов в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал поездку Владимира Зеленского во Францию, где тот встретился с президентом Эммануэлем Макроном.
В ходе собрания было подписано соглашение о военной помощи Киеву.
«Владимир Зеленский прилетел, потому что ему нужно перебить антикоррупционную повестку, которая сегодня в Украине гуляет», — отметил аналитик.
Он также указал на имиджевый характер договоренностей о поставках истребителей Rafale. Эти самолеты не влияют существенным образом на военные возможности страны, напомнил политолог.
