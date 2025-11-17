Политолог Маркелов указал на имиджевый характер новых договоренностей Зеленского и Макрона

Политолог Сергей Маркелов в интервью радиостанции « Говорит Москва » прокомментировал поездку Владимира Зеленского во Францию, где тот встретился с президентом Эммануэлем Макроном.

В ходе собрания было подписано соглашение о военной помощи Киеву.

«Владимир Зеленский прилетел, потому что ему нужно перебить антикоррупционную повестку, которая сегодня в Украине гуляет», — отметил аналитик.

Он также указал на имиджевый характер договоренностей о поставках истребителей Rafale. Эти самолеты не влияют существенным образом на военные возможности страны, напомнил политолог.