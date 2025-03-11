Политолог Маркелов: Трамп разрушает иллюзии демократов по поводу климата

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп акцентирует внимание мирового сообщества на ядерных рисках, а не на иллюзиях, касающихся климата. Такое мнение выразил политолог Сергей Маркелов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Трамп правильно совершенно делает акцент, что главная угроза, если какой-нибудь идиот нажмет на какую-нибудь идиотскую кнопку», — считает специалист.

Маркелов также поддержал позицию американского лидера по разрушению иллюзий демократов по поводу климата и зеленой повестки. Политолог добавил, что Трамп выступает Конаном-варваром в метафоре Голливуда.