Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом завершились без конкретных решений по ключевым вопросам. Как подчеркнул политолог Сергей Маркелов в интервью радиостанции «Говорит Москва» , обсуждение свелось к обмену словами, оставив без внимания наиболее важные проблемы.

По мнению Маркелова, отсутствие четких договоренностей свидетельствует о стремлении обеих сторон оттянуть принятие ключевых решений. Он выразил мнение, что единственным способом разрешения конфликта является достижение консенсуса по территориальному вопросу, однако ни одна сторона не готова пойти на капитуляцию. Таким образом, продолжающееся противостояние лишь усугубляет ситуацию, не приближаясь к разрешению главной задачи.

Встреча лидеров стала четвертой личной встречей в течение года. Однако до настоящего момента стороны продолжают находиться в состоянии политического тупика, несмотря на многочисленные усилия дипломатии.