Политолог Маркелов: демократы и команда Байдена работают на восстановление политической репутации

Политический советник, политолог Сергей Маркелов в беседе с RT высказал мнение, что Демпартия США и команда Джо Байдена работают в данный момент на восстановление политической репутации.

Все дело в том, что в глазах обычных граждан США демократы резко подорвали свою репутацию, считает собеседник.

«Байден пытается выполнить актуальные задачи, затем демократы думают о задачах, поставленных на весну: как они будут ставить палки в колеса Трампу», — высказался Маркелов.

Демократы понимают, что выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп, не последние, и они продолжают свою политику, добавил он.