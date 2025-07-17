Политолог Манойло заявил, что Израиль может поддерживать друзов в Сирии ради «политического прикрытия»

Политолог и профессор МГУ Андрей Манойло в интервью «Звезде» рассказал о мотивах Израиля, который защищает друзов в южных районах Сирии.

По его словам, часть местного населения действительно надеется на поддержку со стороны Израиля, опасаясь возможных враждебных действий со стороны новых сирийских властей.

«Во-вторых, поддерживая друзов и продвигая эту политику, Израиль может использовать это как политическое прикрытие для уничтожения складов вооружений, техники, боеприпасов, которые ранее принадлежали сирийской арабской армии и которые попали в руки террористов», — сообщил он.

Собеседник считает, что у Израиля есть основания полагать, что оружие, находящееся в регионе, могло быть использовано против него.