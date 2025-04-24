Признание Крыма территорией России странами Евросоюза станет возможным лишь при сохранении президентом США Дональдом Трампом нынешнего подхода к украинскому конфликту. Такое мнение выразил доктор политических наук Андрей Манойло в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист отметил зависимость внешней политики ЕС от решений Белого дома.

«Европа полностью подчиняется американской дипломатии. И нынешние заявления глав европейских государств — это не что иное, как некий спектакль, который они разыгрывают», — заявил аналитик.

Эксперт допустил вариант признания статуса полуострова европейскими чиновниками спустя несколько месяцев, если Трамп продолжит прежнюю линию. Однако поведение американского лидера непредсказуемо, и он может изменить свою позицию в любой момент, напомнил Манойло.