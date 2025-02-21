Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер планируют представить в Вашингтоне свой план возможных гарантий безопасности для Украины после окончания боевых действий. Однако политики не знают, как выстраивать диалог с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил доктор политических наук Андрей Манойло в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Я думаю, что и Макрон и Стармер в растерянности, поэтому какого-то плана общения с Трампом у них нет», — считает эксперт.
Манойло добавил, что для большинства европейский коллег Трамп — это черный ящик.
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