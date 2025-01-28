Протестные акции на территории Сербии — не что иное, как ультиматум со стороны Запада: либо власти страны меняют свою риторику, учитывая пожелания Соединенных Штатов, либо происходящее перерастет в «цветную революцию». Таким мнением поделился член научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло в разговоре с сайтом RT .

Политолог отметил, что за последние два года вспышка протестов в Белграде — не единичный случай. Запад использует эти акции как инструмент шантажа.

«В данном случае те протесты, которые, безусловно, организованы Западом и разворачиваются на деньги Запада», — добавил эксперт.

Американцы хотят, чтобы Сербия перестала поддерживать Россию, в противном случае протесты активно накачают деньгами и усугубят обстановку, заключил Манойло.