Политолог Мамрадзе: закон об иноагентах в Грузии объявлен Западом как «прокремлевский»

Служба внешней разведки РФ предупредила о подготовке США цветной революции в Грузии, чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта». Такой исход вполне вероятен, заявил политолог Петр Мамрадзе в беседе с ИА НСН .

Он напомнил, что в Соединенных Штатах закон об иноагентах предполагает большие штрафы и даже тюремное заключение. В Грузии же речь идет только о прозрачности.

«Такой закон объявлен Западом как прокремлевский, страшный, губящий жизнь демократической Грузии», — отметил эксперт.

По его словам, западные источники давно пишут о подготовке «Майдана», указывая на отсутствие шансов у «Грузинской мечты» победить на честных выборах.