Политолог Мамрадзе: протесты отдаляют Грузию от Евросоюза | 360°

Мир 02 мая 2024, 17:49 Политолог Мамрадзе: протесты отдаляют Грузию от Евросоюза

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Протестующие против закона об иноагентах в Грузии не добились своей цели. Подобные акции только отдаляют страну от Евросоюза, сообщил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее в американском госдепартаменте заявили, что антизападная риторика грузинских властей угрожает евроатлантической интеграции Грузии. По словам Мамрадзе, на сегодняшний день риски более масштабных протестов сохраняются.

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Политолог также отметил, что на этом фоне среди жителей Грузии появляется все больше скептиков относительно евроинтеграции.