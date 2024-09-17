Политолог Мамрадзе призвал к примирению между Грузией и Южной Осетией

Лидирующей партии «Грузинская мечта», которая находится у власти на протяжении 12 лет, давно следовало бы начать расследование кровавых событий 2008 года. Об этом НСН заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.

Он указал, что военно-политическая авантюра Михаила Саакашвили является серьезным преступлением, совершенным не только против Цхинвала и Южной Осетии, но и против всех граждан Грузии. Мамрадзе назвал события 2008 года предательством родины со стороны Саакашвили и его единомышленников.

Политолог отметил, невозможность расследования этого преступления остается на совести действующей власти «Грузинской мечты». Необходимо строго следовать букве закона и провести полноценное расследование. И это станет единственным путем к восстановлению человеческих отношений.

Мамрадзе добавил, что прошло уже 16 лет с тех трагических событий, но лучше поздно, чем никогда. По его словам, расследование может стать ключевым шагом к улучшению отношений между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.