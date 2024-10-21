Политолог Мамрадзе предсказал большинство правящей партии Грузии в парламенте

Правящая партия «Грузинская мечта» может выиграть до 100 мест в парламенте из 150 на предстоящих выборах 26 октября, считает политолог Петр Мамрадзе. Таким мнением он поделился с НСН .

Граждане поддерживают партию из-за страха перед оппозицией. «Грузинская мечта» планирует улучшить отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также уже приняла закон об иноагентах, что усложняет интеграцию в ЕС, отметил политолог.

Он добавил, что если партия не получит большинства, может понадобиться формирование коалиции. Мамрадзе отметил, что успех партии подтверждают опросы, показывающие высокий уровень энтузиазма среди избирателей. Ситуацию могут осложнить провокации сторонников Саакашвили, а также недовольство молодежи по поводу отсутствия перспективы вступления в ЕС, резюмировал эксперт.