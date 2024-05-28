Политолог Мамрадзе отверг предположение о «возврате» Абхазии военным путем

Попытка «вернуть» Абхазию с помощью военной силы была бы безумием и преступлением. Об этом ИА НСН рассказал глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.

По его словам, решать вопрос можно лишь дипломатическим путем. Нужно предлагать варианты и договариваться, исключая силовой конфликт.

«Это реальность, которую пытаться перешибить силовыми методами было бы безумием. Не говоря о том, что сил таких нет, это было бы преступлением», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что и переговоры о «возвращении» Южной Осетии или Абхазии пока вести рано. Потому что не прошло достаточно времени, чтобы улеглись события прошлых лет.