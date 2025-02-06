Созданная правительством Грузии комиссия по изучению режима Михаила Саакашвили поможет довести до муда многие «кровавые преступления» экс-президента. Таким мнением поделился бывший руководитель аппарата президента и грузинского правительства Петре Мамрадзе в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Надеюсь, что сейчас эта воля консолидирована - многого можно достичь. Весь режим, как таковой, был основан на лжи, ненависти, насилии», — отметил политолог.

Он добавил, что многие годы преступления Саакашвили лежали на поверхности, но с ними ничего не делали. Теперь, когда правящую партию грозят уничтожить антинациональные силы, можно добиться хороших результатов в судебных делах бывшего лидера с помощью специальной комиссии, заключил Мамрадзе.