Политолог Малинин сообщил, что РФ могла бы стать эффективным посредником между Израилем и Ираном

По мнению эксперта, Иран отказывается от диалога с Израилем до тех пор, пока не прекратятся атаки на его территорию или пока действия оппонента не будут осуждены международным сообществом, в частности США.

Малинин подчеркнул, что в условиях продолжающегося обмена ударами разумным шагом стало бы возвращение к дипломатическим инструментам. В этом контексте он отметил особую роль России, которая имеет дружественные отношения с Ираном и поддерживает конструктивный диалог с Израилем, что позволяет ей выступить эффективным посредником в разрешении конфликта.