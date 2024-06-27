Политолог Макаренко: новый генсек НАТО Рютте не привнесет изменений в стратегию блока

Страны НАТО утвердили новым генеральным секретарем альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. На своем посту он не привнесет изменений в стратегию блока, сообщил политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, главным достоинством нового генсека является умение договариваться. Так, Рютте уговорил Турцию голосовать за него и умело повел себя с Румынией. Такой переговорщик на сегодняшний день очень нужен президенту США Джо Байдену для управления блоком НАТО.

Макаренко отметил, что Рютте продолжит прежнюю линию, при которой в НАТО доминируют США.