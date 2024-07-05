Политолог Лукушин: ШОС выгодно отличается от других организаций отказом от блокового характера

Проходящий в Казахстане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показывает стратегическую важность диалога на евразийском континенте. Об этом заявил политолог Владимир Лукушин в беседе с РИАМО .

По его мнению, ШОС выгодно отличается от некоторых других международных объединений намеренным отказом от блокового характера. Такая особенность подразумевает взаимодействие на принципах равенства и открытости, добавил сайт «Аргументы и факты».

Эксперт напомнил, что работа Шанхайской организации сотрудничества никогда не была направлена против отдельного государства или группы стран.