Политолог Луконин назвал итогом саммита ШОС начало формирования нового миропорядка
Политолог, заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений Сергей Луконин прокомментировал результаты состоявшегося в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Основным итогом эксперт назвал начало формирования нового мирового порядка, в котором коллективный Запад потеряет возможность навязывать свою волю остальному миру.
«Очевидно, что изменения не произойдут завтра. ШОС идет по пути своего развития долго и еще больше предстоит сделать. Прозвучавшие инициативы — перспектива как минимум 10 ближайших лет», — отметил специалист.
По его словам, в структуре ШОС Запад фактически оказался отстранен от принятия важных решений, исполняя роль пассивного наблюдателя.