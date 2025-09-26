Директор фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе со «Звездой» отметил, что в настоящее время ООН потеряла свою ведущую роль в установлении и поддержании мирового порядка. По его мнению, мировая система погрузилась в глубокое состояние хаоса и неопределенности, где классические правила и нормы перестали быть обязательными для исполнения.

Организацию ООН Лукьянов охарактеризовал как площадку для переговоров, на которой представители различных стран могут встречаться и общаться, несмотря на глубокие разногласия. Однако в плане реального установления устойчивого и справедливого мирового порядка ООН сегодня бессильна.

Главной проблемой, по словам эксперта, является отсутствие единого набора стандартов, признаваемых всеми странами. Это ведет к многочисленным конфликтам и кризисам, разрушающим основы глобальной безопасности. Вместо упорядоченности, современный мир пребывает в состоянии хаоса, где надеяться на скорое возвращение к порядку бессмысленно.

Единственным выходом из сложившейся ситуации Лукьянов видит личную ответственность государств за последствия своих действий.