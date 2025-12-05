Для успешного завершения конфликта на Украине США могли бы усилить давление на киевские власти. Такое мнение высказал политолог Федор Лукьянов в беседе с сайтом «Взгляд» .

По мнению специалиста, нынешний лидер Америки Дональд Трамп открыто признает, что успешное завершение боевых действий возможно лишь при принятии украинской стороной предложений Кремля. Такой подход поддерживают многие американские эксперты, признавая неэффективность попыток повлиять на Россию путем санкций и иных мер давления.

Хотя Вашингтон обладает инструментами влияния на Киев, позиция украинских властей остается жесткой, что затрудняет процесс переговоров. Лукьянов напомнил, что американское руководство неоднократно заявляло о желании завершить конфликт, считая принятие Украиной требований Москвы единственным возможным вариантом. Несмотря на готовность к компромиссам, украинский политический класс демонстрирует нежелание идти навстречу российскому руководству.