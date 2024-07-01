Политолог Лозанский: не все родственники Байдена хотят, чтобы он оставил пост

Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Однако не все члены семьи хотят, чтобы он оставил пост, рассказал политолог Эдуард Лозанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, близкое окружение действующего президента ведет себя некорректно, заботясь только о личных интересах. Амбиции супруги Байдена, уговаривающей бороться за переизбрание, перестали быть внутренним делом США, подчеркнул Лозанский.

Отмечается, что семейный совет у Байдена запланирован на первую неделю июля.