Политолог Кузнецов заявил, что Россия и Китай одинаково видят политическое и экономическое будущее мира | 360°

Мир 16 мая 2024, 18:02 Политолог Кузнецов заявил, что Россия и Китай одинаково видят политическое и экономическое будущее мира

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Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал посещение Владимиром Путиным Китая сразу после инаугурации. По его словам, обе страны видят схожим образом экономическое и политическое будущее мира.

Политолог обратил внимание на статьи европейской и американской прессы, где он увидел мысль о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для сохранения Западом мирового господства.

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«Мы формируем фундамент по-настоящему долгосрочного партнерства», — сказал Кузнецов.

В разговоре с журналистами он добавил, что в первую очередь выгоду от наращивания партнерства с Китаем получают дальневосточные российские регионы.