Политолог Кузьминков указал на желание Японии сформировать новую систему безопасности

Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с Lenta.Ru высказал мнение о текущих тенденциях в области безопасности Японии.

Согласно его комментариям, опубликованным 7 октября, Токио испытывает беспокойство из-за изменения подходов США к внешней политике, которое выражается в ориентации на собственные национальные интересы и принуждении союзников усиливать оборонительные возможности.

Кроме того, Кузьминков указал на опасения японского руководства относительно возможного вовлечения страны в конфликт вокруг Тайваня по инициативе США. Именно в связи с этими факторами, подчеркивает эксперт, Япония стремится сформировать новую систему безопасности, поскольку прежняя перестала вызывать доверие, написали «Известия».