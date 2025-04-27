Политолог Алексей Куприянов, комментируя для газеты «Взгляд» новую волну насилия в регионе Кашмира, подчеркнул, что недавний террористический акт вынуждает правительство Индии принять решительные меры, поскольку предыдущий прецедент 2019 года установил высокий стандарт реагирования. Вероятно, Индия вновь проведет операции против лагерей подготовки террористов.

Куприянов объяснил такую позицию внутренними факторами: премьер-министр Нарендра Моди заинтересован в демонстрации своей способности обеспечивать безопасность граждан и эффективно бороться с терроризмом, что важно для поддержания авторитета внутри страны.

Политолог также упомянул, что Пакистан отрицает свою связь с атакой, произошедшей 22 апреля, хотя Индия утверждает, что располагает доказательствами поддержки радикальных элементов властями соседней страны. Эксперт акцентирует внимание на том, что Дели регулярно обвиняет Пакистан в финансировании и снабжении боевиков оружием.