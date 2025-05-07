Политолог Куприянов спрогнозировал ответные удары Пакистана после операции «Синдур»

Пакистан может сделать ответный ход после объявления Индией операции «Синдур». Вероятнее всего, речь пойдет о демонстрации силы в виде удара беспилотниками и авиацией по индийским объектам инфраструктуры. Таки мнением поделился политолог Алексей Куприянов в беседе со «Взглядом» .

По мнению эксперта, подобный сценарий развития событий является наиболее вероятным продолжением конфликта между странами, обострившегося после атаки террористов на город Пахалгам.

Несмотря на возможность ответных действий, Куприянов полагает, что крупные военные столкновения маловероятны, и обе стороны ограничатся символическими действиями вдоль линии контроля. Мировое сообщество традиционно выразит обеспокоенность и призывы к диалогу, однако существенных изменений в позициях сторон ждать не приходится.