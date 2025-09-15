Политолог Крутаков заявил, что США пытаются ослабить связи Индии с Россией и Китаем с помощью давления и лести

США пытаются выдернуть Индию из орбиты взаимодействия с Россией и Китаем через дестабилизацию, давление и обольщение. Такое мнение выразил в интервью «Царьграду» политолог Леонид Крутаков.

«Что касается переписки Трампа и Моди, где они говорят о безграничном американо-индийском партнерстве, надо понимать: на персональном уровне можно улыбаться, обниматься, уверять, что войны не будет. Но за пределами личных отношений стоят большие интересы, стратегические и глобальные. Именно они двигают странами», цитирует эксперта радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что государственный переворот в соседствующем с Индией и Китаем Непале на фоне демонстративного расположения президента США Дональда Трампа к премьер-министру Индии Нарендре Моди выглядят как часть традиционной американской стратегии: с одной стороны — давление и дестабилизация, с другой — лесть и обещания партнерства.

По словам Крутакова, Трамп начал поход на Индию с целью вырвать у России и Китая серьезного союзника. Однако исход борьбы за Дели пока представляется спорным, подчеркнул эксперт.