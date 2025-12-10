Политолог Кривешко указала на двойные стандарты Макрона, который критикует Россию, покупая ее нефть
Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался втянутым в скандал из-за обвинений в двойных стандартах. Несмотря на публичную критику контактов США с Россией, Франция остается одним из крупнейших потребителей российского топлива в августе 2025 года. На это указала политолог Дарья Кривешко в беседе с «ФедералПресс».
Обвиняя Вашингтон в возможных договоренностях с Москвой, Париж продолжает покупать российскую энергию, создавая иллюзию независимой внешней политики. Таким образом, европейцы оказываются в ловушке собственной пропаганды, пытаясь выглядеть моральными судьями, одновременно поддерживая отношения с Россией.
Этот случай наглядно иллюстрирует внутренние конфликты внутри ЕС, подчеркивая важность честного анализа своей энергетической стратегии и геополитической роли, подчеркнула Кривешко.