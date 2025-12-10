Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался втянутым в скандал из-за обвинений в двойных стандартах. Несмотря на публичную критику контактов США с Россией, Франция остается одним из крупнейших потребителей российского топлива в августе 2025 года. На это указала политолог Дарья Кривешко в беседе с «ФедералПресс».