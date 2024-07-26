Политолог Крамник заявил, что после отставки Байдена Украине передадут лишь анонсированное оружие

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник поделился с MK.RU своими мыслями о том, что может предпринять Байден в последние месяцы своего президентства. По мнению эксперта, у Байдена остается немного вариантов действий.

Крамник подчеркнул, что финансирование для Украины на 2024 год уже выделено. В утвержденном бюджете на этот год предусмотрены расходы, соответствующие более чем 61 миллиардам долларов, которые передадут Украине до конца финансового года.

На военную помощь выделено порядка 20 миллиардов долларов. Байден не сможет увеличить этот бюджет или выделить дополнительные суммы, так как это не позволит сделать конгресс. Украина получит оружие только в рамках ранее анонсированных поставок, включая небольшое количество артиллерийских систем и боеприпасов, которые крайне необходимы.

Политолог добавил, что будут также переданы ракетные системы для противовоздушной обороны, стоимость которых велика, и они займут весомую часть бюджета. Однако для успешного наступления Украина нуждается в значительно большем объеме военного оснащения, чем-то, что сейчас поступает. Необходимы десятки раз больше снарядов и бронетехники.