Политолог Козюлин назвал возможное вступление Турции в БРИКС хорошим приобретением

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил, что вступление Турции в БРИКС станет хорошим приобретением, поскольку страна является серьезным международным игроком. Об этом написал RT .

Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел Турции высказал желание Анкары вступить в организацию.

«Страна проводит политику, которая зачастую совпадает с политикой России и развивает с нами экономические отношения. Ну, и независимую политику в мире проводит относительно стран Запада», — сообщил политолог.

Турция давно поняла, что ее не ждут в ЕС ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе, добавил Козюлин.