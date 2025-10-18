Политолог Котов заявил, что слова Трампа по БРИКС — пример манипуляции ради имиджа
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении некоторых стран покинуть БРИКС из-за рисков наложения американских пошлин. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал политолог Кирилл Котов.
Как пояснил аналитик, слова Трампа демонстрируют попытку воздействовать на общественное мнение американцев посредством искажения фактов.
«Очередной пример манипуляции фактами ради создания определенного имиджа в глазах американского общества», — отметил эксперт.
Реально же ситуация с БРИКС развивается иначе: страны — члены объединения активны в укреплении экономических связей, разработке совместных проектов и интеграции рынков.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте