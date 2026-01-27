Политолог Котов заявил, что конфликт Ирана и США ставит под угрозу китайские инвестиции

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов в разговоре с «ФедералПресс» предупредил, что конфликт между США и Ираном создает угрозы для экономических интересов Китая.

По словам эксперта, китайская сторона вкладывает значительные средства в инфраструктуру Ирана, включая транспорт и энергетику. Эти активы критически важны для стратегии развития Китая в регионе.

«По неподтвержденным, но в теории вполне возможным данным, Китай и Иран взаимодействуют по бартерной схеме: Иран поставляет нефть в Китай, а взамен получает технологии и поддержку в различных сферах – от сельского хозяйства до военной техники. Эта модель крайне выгодна для Пекина, который заинтересован в стабильных поставках нефти для своей экономики и диверсификации источников энергии», – сказал Котов.

Специалист подчеркнул, что подобные сценарии создают серьезные препятствия для КНР в укреплении своего глобального влияния.