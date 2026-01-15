Политолог Котов назвал законопроект о присоединении Гренландии пиар-шагом республиканцев
Член экспертного клуба «Дигория», политолог Кирилл Котов в разговоре с «ФедералПресс» оценил инициативу конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, предложившего превратить Гренландию в американский штат.
По мнению собеседника, цель инициативы — поднять рейтинг Республиканской партии, создав иллюзию укрепления позиций США в Арктике.
«Законопроект носит демонстративный характер и направлен на привлечение внимания избирателей, а не на практические действия. Его судьба в Конгрессе заранее ясна: демократы выступят резко против, а значительная часть республиканцев сочтёт идею нереалистичной», — подчеркнул эксперт.
Такая стратегия отражает традиционную тактику республиканцев, предпочитающих эмоциональные лозунги трезвенному обсуждению международной обстановки, подчеркнул Котов.