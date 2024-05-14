Политолог Кот заявил, что Блинкен прилетел на Украину с целю продвинуть на пост премьера Оксану Маркарову | 360°

Мир 14 мая 2024, 14:47 Политолог Кот заявил, что Блинкен прилетел на Украину с целю продвинуть на пост премьера Оксану Маркарову

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на два дня прилетел на Украину, и его главная цель — обсудить кадровую политику. Таким мнением с радио Sputnik поделился политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

По его словам, одна из главных целей американского политика — продвинуть на пост премьер-министра Украины Оксану Маркарову. В то время как президент Владимир Зеленский хочет видеть на этом месте Андрея Ермака.

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«США будут пытаться в очередной раз ставить Киеву какие-то условия, а Киев будет в обратную сторону ставить, то есть это будет разговор слепого с глухим. Серьезных результатов не намечается, скорее, наоборот», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что украинская власть сейчас погрязла во внутренних конфликтах, которые только усугубляются. Ситуация еще больше ухудшится после 20 мая, когда полномочия украинского президента потеряют легитимность.

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