Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает «все возможное, чтобы поставить Россию на колени».

По словам политолога, все это «их странные фантазии».

«Я еще понимаю, если бы эти ребята, которые правят подобными странами, их еще называют „Трибалтийские вымираты“, создали бы сумасшедшую экономику, они бы еще могли выступать в качестве каких-то менторов или примеров. Но это же антипример», — сказал Кот.

Он добавил, что в попытке понравиться западным кураторам они «результатами своей деятельности дискредитируют свои слова». В своей речи политолог отметил, что Россия, в отличие от других стран, не говорит, а делает.