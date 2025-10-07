Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Г.В. Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг поставок американских ракет «Томагавк» Киеву.

По мнению специалиста, политическая декларация Дональда Трампа столкнулась с серьезными техническими трудностями. Несмотря на озвученное ранее намерение Белого дома передать оружие украинским вооруженным силам, применение морских комплексов затруднено отсутствием наземных установок на территории Украины.

Решение проблемы требует длительных логистических мероприятий, включая поиски оборудования в азиатском регионе и последующую транспортировку. Как отметил политолог, администрация США фактически затягивает выполнение своего обещания, надеясь избежать сложных технических проблем путем ожидания самостоятельного разрешения ситуации.

«Создается впечатление, что Вашингтон тянет время для того, чтобы все как-то само решилось», — резюмировал Кошкин.