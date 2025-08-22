Политолог Кошкин заявил, что Израиль продолжает эскалацию благодаря поддержке США

Доктор политических наук и профессор Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, развивающуюся вслед за наступлением израильских вооруженных сил на сектор Газа. Об этом сообщило ОТР .

По словам эксперта, операция армии обороны Израиля в секторе Газа заставляет задуматься о вероятности раскола в регионе.

«Израиль не только готовился, но и заведомо в информационном пространстве пытался прозондировать некую почву. <…> Ну что ж, я хочу сказать, что это вторжение не первое, и, конечно, общественность возмущается», — добавил аналитик.

Как пояснил специалист, Израиль продолжает нагнетать напряженность, очевидно чувствуя свободу действий, поскольку получает поддержку от Соединенных Штатов.