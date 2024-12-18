Политолог Кошкин заявил, что даже большое количество средств ПВО не уберегут Украину

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Life назвал «смешными» слова Владимира Зеленского о том, что Запад обязан представить Украине 12-15 средств ПВО в обмен на затягивание процесса по приему в НАТО.

Он считает, что даже большое количество средств ПВО не уберегут Украину от возмездия.

«Ни 12, ни 17, ни в два раза больше ПВО не смогут спасти от нашего оружия», — сказал он.

Ни с «Кинжалом», ни с гиперзвуковой ракетой 101Х современные зарубежные системы справиться не могут, сообщил Кошкин изданию.