Политолог Кошкин заявил, что даже большое количество средств ПВО не уберегут Украину

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Life назвал «смешными» слова Владимира Зеленского о том, что Запад обязан представить Украине 12-15 средств ПВО в обмен на затягивание процесса по приему в НАТО.
Он считает, что даже большое количество средств ПВО не уберегут Украину от возмездия.
«Ни 12, ни 17, ни в два раза больше ПВО не смогут спасти от нашего оружия», — сказал он.
Ни с «Кинжалом», ни с гиперзвуковой ракетой 101Х современные зарубежные системы справиться не могут, сообщил Кошкин изданию.
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