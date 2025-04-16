Политолог Андрей Кошкин, занимающий должность заведующего кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова, озвучил мнение, что отдельные должностные лица Евросоюза стремятся обойти венгерское вето при принятии важных решений. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Он указал на практику исключения Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, из зала заседаний во время принятия коллективных решений.

По словам Кошкина, единственным законным способом принятия решений в ЕС является процедура единогласного голосования, при которой согласие всех участников обязательно. Однако, как отмечает эксперт, руководители Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен, все чаще склоняются к изменению формата принятия решений, предлагая принятие решений простым большинством голосов.