Политолог Кошкин назвал решение по сектору Газа очень поверхностным

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении военных действий в секторе Газа. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

Специалист назвал соответствующее решение слишком поверхностным и быстрым. По его словам, урегулирование конфликта невозможно без признания государства Палестины.

«Это есть в его (Трампа — прим. ред.) программе где-то 20-м пунктом. Но даже сегодня министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров отметил, что хотелось бы, чтобы в программе в первом этапе было оговорено, что стратегия — это признать Палестину, тогда мы можем остановить конфликт», — отметил аналитик.

По его словам, обострение обстановки может произойти вновь, если непримиримая позиция Израиля сохранится. Речь идет об отношении страны к террористическим действиям в определенной трактовке.