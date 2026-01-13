Политолог Кортунов заявил, что стремление США к приобретению Гренландии может вызвать кризис внутри НАТО

Политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что возможное активное стремление США к приобретению Гренландии способно вызвать серьезный кризис и раскол внутри Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщила «Москва 24» .

Эксперт обратил внимание на то, что потенциальный территориальный конфликт США с европейскими партнерами по поводу Гренландии представляет собой особую опасность для единства блока. Подобный сценарий нарушит существующие нормы международного права и создаст опасный прецедент изменения границ силой.

Кроме того, специалист усомнился в обоснованности заявлений американского президента Дональда Трампа относительно угроз со стороны России и Китая в отношении Гренландии, отметив отсутствие реальных намерений Москвы и Пекина касательно этого региона.

Однако наиболее тревожным аспектом ситуации остается неопределенность поведения самого Трампа, полагает Кортунов. Возможные сценарии включают дипломатический нажим, экономические меры давления и даже гипотетически силовую акцию, хотя последний вариант кажется менее вероятным.