Политолог Кортунов счел излишне оптимистичными прогнозы по достижению мира на Украине в начале года

Политолог Андрей Кортунов прокомментировал возможность заключения мира между Россией и Украиной в начале 2026 года. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист назвал соответствующие прогнозы излишне оптимистичными. Он напомнил о встрече лидеров США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам аналитика, мероприятие продемонстрировало существующий разрыв в позициях по ключевым вопросам.

Помимо основных разногласий, существуют и технические детали, которые требуют тщательного рассмотрения. Среди них выделяется судьба Запорожской АЭС и перспективы проведения референдума по поводу статуса Донбасса, добавил эксперт.