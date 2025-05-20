Политолог Кортунов предупредил о риске протестов в Румынии

Массовые волнения среди румынского населения могут перерасти в акции протеста. Такое мнение высказал политолог Андрей Кортунов в беседе с News.ru .

Аналитик указал на обострение политической обстановки в стране, способствующее росту социальной напряженности и возникновению гражданских выступлений.

«Мы видим много случаев, когда процесс поляризации продолжается и, конечно, во многих случаях выплескивается на улицы. У балканских стран, в принципе, есть традиция протестной активности в уличном формате», — заявил эксперт.

Подобные события, по его словам, несут отрицательные последствия как для внутренней политики Румынии, так и для соседних государств, где наблюдается усиление социальной нестабильности.