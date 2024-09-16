Политолог Коровин заявил, что Трамп не заинтересован в инсценировке покушения

Политолог Валерий Коровин высказал свое мнение относительно недавней стрельбы, произошедшей вблизи места, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. В интервью «ФедералПресс » он заметил, что сам факт перестрелки выглядит случайным и не связан с безопасностью Трампа.

По его словам, два человека стали участниками этой перестрелки, и Трамп к этому не имеет никакого отношения. Коровин полагает, что политику совершенно невыгодно быть замешанными в подобных инцидентах.

По его мнению, поскольку Трамп является лидером предвыборной гонки, если выяснится, что он инсценировал покушение на свою жизнь, его рейтинг, который поднялся после настоящей попытки покушения, может упасть. Поэтому кандидат в президенты заинтересован, чтобы никаких покушений больше не происходило, даже тех, которые могли бы создать впечатление, что он сам их организует.