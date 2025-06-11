Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в интервью Life.ru прокомментировал природу протестов в США, переросших в массовые беспорядки. Эксперт подчеркнул, что подобные события не возникают спонтанно, а тщательно готовятся и контролируются специалистами по проведению «цветных революций».

По мнению Коровина, американские протесты организованы и управляемы демократами, действующими в интересах глобальной элиты. Целью подобных акций, по его словам, является дестабилизация внутренней обстановки и нейтрализация противников, таких как действующий президент Дональд Трамп, который оказывает сопротивление сформировавшейся системе «глубинного государства».

Политолог обратил внимание на кажущуюся абсурдность ситуации, когда партия, провозглашающая приверженность демократии, активно провоцирует конфликты и расколы внутри страны. Методы, применяемые демократами, по мнению Коровина, ставят под сомнение подлинность их приверженности демократическим принципам.